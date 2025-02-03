David ShepardsonChris Sanders[ワシントン ２日 ロイター] - イーロン・マスク氏は３日、米国際開発局（ＵＳＡＩＤ）の閉鎖に取り組んでいると述べた。トランプ大統領が打ち出した政府効率化の一環。マスク氏はＸで行った対談で、自身が責任者を務める政府効率化省（ＤＯＧＥ）について語った。冒頭、ＵＳＡＩＤの閉鎖に取り組んでいると発言。「もう修復不可能だ」とし、閉鎖にはトランプ氏も同意していると続けた。対談に