西日暮里駅前地区市街地再開発準備組合(本準備組合)の地権者と東急不動産は、2025年1月31日に東京都知事による市街地再開発組合の設立認可を受けた。本組合設立認可をもって、再開発組合による再開発事業が本格始動する。 「西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業」同地区は、JR山手線・京浜東北線、東京メトロ千代田線、都営日暮里・舎人ライナーの4路線が結節し、日暮里駅からは成田空港へダイレクトでアクセスできる。加えて