◆バレーボール▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第１８節ペルージャ３（２５―１３、２５―１６、２５―２２）０ターラント（２日、イタリア・ペルージャ）昨夏のパリ五輪男子日本代表主将の石川祐希が所属するペルージャは、ホームでターラントに３―０のストレート勝ち。今季１６勝目（２敗）を挙げて首位を守り、４位以上でのプレーオフ進出が確定した。石川は全セットで先発出場し、両チーム最多の１４得点で貢献