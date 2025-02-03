ジオリーブグループ [東証Ｓ] が2月3日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比48.4％減の16億円に落ち込み、通期計画の28億円に対する進捗率は57.3％にとどまり、5年平均の78.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.1％増の11.9億円に拡大する計算に