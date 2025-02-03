【トルコ】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）16:00 予想N/A前回49.1（製造業PMI（購買担当者指数）) 消費者物価指数（1月）16:00 予想N/A前回1.03%（前月比) 予想N/A前回44.38%（前年比) 生産者物価指数（1月）16:00 予想N/A前回0.4%（前月比) 予想N/A前回28.52%（前年比) 【香港】 小売売上高（12月）17:30 予想N/A前回-7.3%（価格・前年比) 予想N/A前回-8