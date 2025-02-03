テクニカルポイントユーロドル、下降トレンド強まる１．０２めぐる攻防に 1.0760200日移動平均 1.0638100日移動平均 1.0636一目均衡表・雲（上限） 1.0512ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.0512エンベロープ1%上限（10日間） 1.0457一目均衡表・雲（下限） 1.040810日移動平均 1.035721日移動平均 1.0337一目均衡表・転換線 1.0337一目均衡表・基準線 1.0304エ