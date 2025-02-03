アルインコ [東証Ｐ] が2月3日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.4％減の26.4億円に減り、通期計画の33億円に対する進捗率は5年平均の89.4％を下回る80.0％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.7倍の6.5億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績