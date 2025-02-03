ボクシングの「３１５０×ＬＵＳＨＢＯＭＵ」は３日、次回大会として３月２９、３０日の２日間開催（愛知県国際展示場）で両日ともに世界タイトルマッチを行うことを発表した。２９日は、ＩＢＦ世界ライトフライ級王者の矢吹正道（３２）＝ＬＵＳＨ緑＝がベルトを保持したまま、ＩＢＦ世界フライ級王者のアンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦。勝利すれば、異例の世界２階級同時制覇となる。３０日は、前ＷＢＣ世界ミニマム級王