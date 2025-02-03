神奈川県相模原市の住宅で3日朝、火事があり、住人の親子2人が病院に搬送されました。視聴者が撮影した映像に映っていたのは、住宅の一階部分から立ち上る真っ赤な炎と黒煙。3日午前8時40分ごろ、相模原市緑区の2階建ての住宅から火が出て「1階の窓から火や黒煙が上昇している」などの119番通報が相次ぎました。この火事で、この家に住む母親（80代）と息子（50代）が煙を吸うなどして病院に搬送されました。火はおよそ4時間後に消