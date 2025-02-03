シンガーソングライター竹内まりや（69）が2日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。大のお笑いフリークでハライチ澤部佑（38）について独自の分析をした。MC林修（59）が「（この番組の収録スタジオに）ハライチの澤部さんが来ていて、ハライチは見たことは？」と尋ねると、竹内は「見たことありますね」と話し「ハライチさんは、岩井（勇気）さんがエキセントリックに見える一方で、澤部さんが柔らかくって、スゴい