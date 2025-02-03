ティラド [東証Ｐ] が2月3日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.6％増の41.1億円に伸び、通期計画の45億円に対する進捗率は91.5％に達し、5年平均の71.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比78.8％減の3.8億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の