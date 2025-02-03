ソフトバンクグループは朝安後にプラス圏に浮上した。３日、米オープンＡＩと提携し、企業用最先端ＡＩ「クリスタル・インテリジェンス」を開発・販売することで合意したと発表。これをポジティブ視した買いが入ったようだ。ソフトバンクＧはオープンＡＩのソリューションを、アーム・ホールディングス＜ARM＞を含むグループ各社に展開するため、年間３０億ドルを支払い、クリスタル