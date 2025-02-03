三社電機製作所＝底値圏でマド開け上昇。１月３１日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を２５５億円から２５７億円（前期比１７．１％減）へ、営業利益を４億円から９億円（同７３．６％減）へ、純利益を３億５０００万円から７億円（同７６．３％減）へ上方修正したことが好感されている。半導体事業で主な用途におけるユーザーの在庫調整が長期化し、需要回復が来期となる見通しである一方