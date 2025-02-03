3日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数145、値下がり銘柄数429と、値下がりが優勢だった。 個別ではサイエンスアーツ、レナサイエンス、ブルーイノベーション、コパ・コーポレーションがストップ高。ジェリービーンズグループ、ビープラッツは一時ストップ高と値を飛ばした。ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、リビン・テクノロジ}