はせがわ [東証Ｓ] が2月3日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年3月期の連結経常利益を従来予想の12億円（非連結）→9.3億円に22.5％下方修正した。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高・売上総利益高につきましては、主要事業である仏壇仏具事業・墓石事業において、当初計画を下回る推移となっております。営業利益、経常利益及び当期純利益につきましても