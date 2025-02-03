Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、Instagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスで過ごす姿を公開した。 【写真】ロサンゼルスで過ごすMrs. GREEN APPLE ■後ろ姿もかっこいい、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴 大森は、ラフなパーカー姿でLAの道を歩く大森の背中（1枚目）や、美味しそうな料理（2、3枚目）、ピースした左手の写真（5枚目）などを投稿。「後ろ姿もかっこいい」「後ろ姿まで愛おしい」などの声が寄せら