ヤマハ発動機 [東証Ｐ] が2月3日大引け後(15:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。24年12月期の連結最終利益を従来予想の1600億円→1050億円に34.4％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益も従来予想の469億円の黒字→80.7億円の赤字に減額し、一転して赤字計算になる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2024年12月