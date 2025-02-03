■「ラウールがラウールサイズのお花送ってくれた！！」（佐久間大介／Snow Man） 【画像】Snow Man佐久間大介と朗読劇『20faces』共演者＆観劇者の記念ショット（全6枚） Snow Manの佐久間大介が出演する、朗読劇・ノサカラボ Reading Echoes『Fiend／Friend in 20faces』の東京公演が2月2日に終了した。2月6日からは大阪公演が行われる。 佐久間は自身のInstagramのストーリーズを更新。「昨日、照が