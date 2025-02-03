「春節」と重なり、京都の観光地・伏見稲荷大社周辺の踏切が多くの観光客で混雑し、住民が困惑しています。京都の観光地・伏見稲荷大社周辺では、中国が旧正月にあたる「春節」を迎えたことなどから、多くの観光客でにぎわっていました。そんな中、周辺の踏切では…（中野広大アナウンサー）「観光客でしょうか、多くの人が踏切を渡っています。踏切が閉まったのは1分ほどだったのですが、それでもこの列ができています」