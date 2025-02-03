2020年に脳出血で手術を受け、療養中の俳優・清原翔（32）が多くの仲間から誕生日を祝福してもらったことを報告した。【映像】清原翔 療養中の様子（複数カット）2013年から「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、2019年には朝ドラ『なつぞら』に出演するなど、多方面で活躍していた清原。しかし、2020年6月に感染症心内膜炎による脳出血で倒れ、2023年2月2日、30歳の誕生日にInstagramを更新し、「3回の手術を経て日々のリハビ