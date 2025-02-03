大阪マラソン２０２５（２４日）の招待選手発表会見が３日、大阪市内で開かれ、男子の日本記録２時間４分５６秒を持つ鈴木健吾（富士通）、２２年オレゴン世界陸上代表の西山雄介（トヨタ自動車）、昨年パリ五輪代表の小山直城（Ｈｏｎｄａ）ら国内外１２人が参加することが発表された。招待選手外のエリートランナーでは、青学大で今年の箱根駅伝で２区を走り、優勝に貢献した黒田朝日（３年）もエントリーした。日本陸上競技