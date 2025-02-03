りそなグループB2リーグの熊本ヴォルターズは福井と対戦しました。 ■熊本ヴォルターズ vs 福井ブローウィンズ2月1日、2月2日場所：福井県営体育館 初戦を落とした熊本ヴォルターズですが、きのう（2月2日）の第2戦は試合の入りで集中力を見せました。 山田安斗夢（やまだ あとむ）が3ポイントシュート。今度は切り込みレイアップ。 第1Q残り1分を切って山田が再び3ポイントシュ&