株式会社アトラスは、2024年2月2日に全世界同時発売した家庭用ゲームソフト『ペルソナ３ リロード』（PS5／PS4／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／PC（Steam））が、1周年を迎えたことを発表。記念イラストやラジオなどの情報を公開した。【動画】『P3R』キャラクターデザイナーの美麗イラストが見られるメイキング本作はペルソナシリーズのターニングポイントともなった『ペルソナ３』が、現在のP-STUDIOの手で装いを新た