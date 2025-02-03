中山優馬×柴田理恵×風間杜夫×白石加代子が出演する舞台「『大誘拐』〜四人で大スペクタクル〜」が再始動。10月の東京シアター1010公演を皮切りに、大阪、北海道、愛知など全国にて上演されることが決定し、キャストからコメントが到着した。【写真】中山優馬「関西出身の僕が演じる関西人役です」舞台版『大誘拐』役ビジュアル本作の原作『大誘拐』は、天藤真が1978年に発表した推理小説。第32回日本推理作家協会賞受賞、