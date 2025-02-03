LA在住の日本人DJ／ビートメイカー・KAPSOULが、3月5日にニューアルバム『DIVERCITY』をリリース。それに先駆けて、WESTSIDE GUNN作品への参加などで知られるアーティスト、AA RASHIDをフィーチャーした新曲「FROM SLAVERY TO BRAVERY」のミュージックビデオを公開。2月5日より配信が開始される。ニューアルバム『DIVERCITY』は、そのAA RASHIDを筆頭にバージニアはリッチモンドの人気ラッパー、FLY ANAKINやデトロイトのゲットー