お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が３日、都内でＮＩＳＣ（内閣サイバーセキュリティセンター）の「サイバーセキュリティ月間２０２５」（３月１８日まで）キックオフイベントに出席した。おなじみの掛け声「ティー！ティティ！ティティティティ！」で舞台袖から登場。サイバーセキュリ“ティ”に掛け、同イベントの広報協力キャラクターを務める長田は「誰しも気をつけないことだと思うので、広めるために頑張りＴと思