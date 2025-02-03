１月２３日に放送されたＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ特大号」２時間ＳＰ（午後８時）の未公開映像が同２６日、ＴＶｅｒで公開された。２３日の放送では昨年入社した中村彩賀アナが登場し、母が女優の斉藤慶子だと明かすとＳＮＳなどで話題となった。今回の放送では名古屋の系列局ＣＢＣを安住紳一郎アナウンサーと３人で訪問しており、中村アナの同期３人も登場。「すごく自慢になるエピソードはあるか」と問われると、瀧川幸