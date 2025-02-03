結局、トランプ発の関税戦争が始まった。今回は脅しではなく宣戦布告だ。最初の的はカナダ・メキシコと中国だ。トランプ米大統領が「マネーマシーン（ｍｏｎｅｙｍａｃｈｉｎｅ、ＡＴＭ）」と名指しした韓国を狙うのも時間の問題だ。実際にトランプ大統領は「近いうちに半導体に関税を賦課するだろう」と予告した。半導体・自動車・家電・２次電池など韓国の主力産業群に非常灯が点いた。トランプ大統領は１日（以下現地時間）、