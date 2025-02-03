中国の北朝鮮観光専門旅行会社「高麗ツアーズ」は２〜４月に催行する北朝鮮羅先（ナソン）観光商品の予約受付を開始した。３日、同旅行会社の公式サイトによると、１２日に出発する「羅先金正日（キム・ジョンイル）誕生日ツアー」商品は中国延吉から出発して羅先経済特区工場の訪問、羅先学生少年宮殿訪問、テコンドー試演観覧、市場観光、ゴールデントライアングル銀行訪問、海岸公園・琵琶（ピパ）島観光などの日程が組まれて