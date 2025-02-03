米国がアイアンドーム（ＩｒｏｎＤｏｍｅ）計画を発表した。イスラエルのアイアンドームを輸入するのではなく、独自の防空システムを開発するということだ。冷戦末期の「スターウォーズ計画」と呼ばれた戦略防衛構想（ＳＤＩ）を想起させる。＜１＞トランプ大統領、包括的な本土防衛のための新しいミサイル防衛システムの開発を指示１月２８日（以下、現地時間）、トランプ米大統領が軍に数千発のロケットを迎撃したイスラエルの