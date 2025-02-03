朝鮮王朝の法宮（正殿）だった景福宮（キョンボクグン）の中でも最も神聖な空間だった璿源殿（ソンウォンジョン）の扁額が消えてから約１００年ぶりに日本から返還されて戻ってきた。韓国国家遺産庁と国外所在文化遺産財団は３日、景福宮璿源殿にかかっていたと推定される扁額（一種の名札）を昨年、ライアットゲームズの後援で還収されたと発表した。還収された扁額は横３１２センチ、縦１４０センチの大きさで、漆塗