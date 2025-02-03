Nazunaは、AZOOと共同で、ホテル業界をより明るく、オープンで活気あるものにするべく、「観光・ホテル業界大新年会」を開催します。 Nazuna／AZOO「観光・ホテル業界大新年会」 日時： 2025年2月12日(水) 18:00〜21:00場所： ホテル カンラ京都参加費用： 3,000円(軽食+ドリンク付)・参加特典抽選でNazuna宿泊券プレゼントトークセッション：「自社予約比率を上げるマーケティング手法」・お申込み方法下