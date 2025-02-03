「日本ハム春季キャンプ」（３日、名護）日本ハムの新庄剛志監督は練習後、報道陣の取材に応じ、侍ジャパンの井端監督に推薦したいきさつを明かした。侍指揮官は野村の名前を挙げていたが「野村君の名前は出てないね。そう思ってないから（笑）」と新庄監督。斎藤友貴哉投手が候補入りしているが「友貴哉くんでいいの？って言った。ボールが変わったらどうなるか。器用な子じゃないので。ガンガンストライク入ったりして（笑