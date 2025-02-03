ピン芸人の守谷日和さんが自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告しました。 【写真を見る】ピン芸人・守谷日和さん結婚を報告「お相手は人です。無事人と結ばれました」守谷日和さんは「ご報告です。こんなおじさんをもらってくれました。とてもラッキーです。今後ともよろしくお願いします。」と綴ると、手書きの文書をアップ。投稿された文書で、守谷日和さんは「この度、結婚しました。お相手は人です。無事