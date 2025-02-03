プロテイン・アミノ酸サプリメント製造のREDASが運営するプロテインカフェ「プロマール」は、2月3日(月)〜3月28日(金)の期間中、モデル・渡辺弓華さんとのコラボランチメニューを発売する。コラボレーションメニューができるまで今回「プロマール」と初のコラボレーションを実施するのは、モデルやイベント・ラジオMCとして活躍中の渡辺弓華(Yumika)さん。8ヶ月で-15kgのダイエットに成功したSNS発信をきっかけに注目を集め、現在