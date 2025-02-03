北海道上川地域公共交通活性化協議会は、上川管内における持続可能な公共交通ネットワークの確保に向け、JR富良野線連絡会議と共同の取り組みを実施。ジョルダンが運営するスマートフォン専用アプリ「乗換案内」にて、2月現在も販売中の電子チケット「かみくるパス(※)」に、旭川駅〜富良野駅・名寄駅・上川駅間のJR(普通・快速列車のみ)も乗り放題となる実証事業を、2月1日(土)〜28日(金)の期間限定で実施している。上川管内の路