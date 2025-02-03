マレーシア航空とメルセデス・ベンツは、クアラルンプール国際空港でプライベートターミナル送迎サービスを1月16日から開始した。マレーシア航空のマイレージプログラム、エンリッチのプラチナ会員とビジネススイート、ビジネスクラス利用者に対し、メインターミナルとサテライト間をEQS 500、S 580 eで送迎する。エンリッチのプラチナ・ゴールド会員向け限定イベントを開催するほか、3月からメルセデス・ベンツを購入した人にもク