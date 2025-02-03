JR西日本によりますと、きょう(3日)午後2時すぎ、伯備線の備中川面～方谷の間で、竹が倒れ掛かっているのが発見されたため、備中高梁～新見間で運転を見合わせていましたが、午後3時31分に運転再開しました。 この影響で伯備線の列車に約40分の遅れがでており、岡山～新見間で一部列車に遅れが出ています。 また、特急「やくも」にも遅れが出ています。【岡山⇒出雲市方面】・やくも１５号（出雲市行き）約