頑張った日のご褒美に食べたくなるハーゲンダッツのアイスクリーム。食感も楽しいクリスピーサンドには、白×黒、2種類のウエハースが使われた「ホワイト＆ブラック〜バニラチョコファッジ〜」が新登場。2月4日（火）から期間限定で全国にお目見えします。クリスピーサンド初、2色のウエハース仕立てハーゲンダッツの新作クリスピーサンド「ホワイト＆ブラック〜バニラチョコファッジ〜」（税込351円 ※希望小売価格）は、クリスピ