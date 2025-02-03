マウスコンピューターが1日、埼玉県春日部市にPCショップ「マウスコンピューター春日部ダイレクトショップ プラス」をリニューアルオープンした。創業者の高島勇二氏（高＝はしごだか）が1993年に春日部で受注生産のパソコン事業を起業したことから始まった同社の“創業の地”で、売り場面積を1.5倍に拡張して新装開店を果たした。【画像】マウスコンピューターとアニメ『BLEACH』がコラボ、”マユリ様”の発光シーン同日に行