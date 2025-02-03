俳優の高橋英樹（80）が、妻・美恵子さんと3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2人の出会いのエピソードを披露した。美恵子さんとはテレビ時代劇「おらんだ左近事件帖」での共演を期に出会う。「最初の日にタイプライターで打ったみたいに“結婚”っていう文字が（頭の中に）出たんです。なんだろうと思って。不思議な縁だなと思います」と当時を振り返った。第一印象で強く惹かれ、当初か