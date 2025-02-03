3日、神奈川県相模原市で木造2階建ての住宅が全焼しました。この家に住む親子2人が救急搬送されましたが、命に別状はないということです。住宅の1階部分が激しい炎に包まれ、黒煙が立ち上っています。警察と消防によりますと、3日午前8時半すぎ、相模原市緑区の住宅で「家が燃えている」と通行人から110番通報がありました。ポンプ車など合わせて16台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、木造2階建て