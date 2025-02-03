3日、日本将棋連盟は去年1年間の「獲得賞金・対局料ベスト10」を発表しました。将棋八大タイトルのうち7つを持つ、藤井聡太七冠は1億7556万円で3年連続1位となりました。八冠を達成し統計開始以来過去最高となった2023年の1億8634万円からおよそ1000万円減となりました。また、2位は藤井七冠からタイトルを奪取した伊藤匠叡王で4364万円、3位は永瀬拓矢九段で3026万円となっています。