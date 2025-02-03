フジテレビの親会社が、取締役会で設置を決めた経営刷新のための委員会について、3日、初めて会議が行われ、取締役への聞き取りなど今後の方針を定めていくことがわかりました。フジ・メディア・HD 齋藤清人社外取締役「まずは私ども社外取締役も責任ある立場ですので、そこは（社外取締役）7名一丸となって、しっかり向き合っていくということが、現時点では一番大切なことと感じております」フジテレビと親会社で社外取締役を務