森永製菓は2月4日、「チョコボール〈金のきなこもち〉」を発売する。【関連記事】「チョコエッグ ピクミン」発売、赤ピクミンやオッチン･モス･チャッピーなど全16種類のフィギュア入り/フルタ製菓“きなこもち”の味わいをイメージした「チョコボール」。26g、オープン価格。無くなり次第終了。「チョコボール〈金のきなこもち〉」は、これまで発売してきたチョコボールの中でも人気だったフレーバー“きなこもち”をブラッシュア