トヨタ「2000GT」の後継車が存在した！1967年に登場した「2000GT」は、美しいデザインと当時としては破格の走行性能を併せ持ったトヨタの名車です。同車は、今なお語り継がれるほどの歴史的な一台ですが、かつてその後継と目されたコンセプトカーが存在しました。トヨタ「2000GT」の後継車が存在した！それが、1989年に発表された「4500GT エクスペリメンタル（以下、4500GT ）」です。【画像】超カッコイイ！ これが幻の