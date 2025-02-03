大雪に対する国土交通省緊急発表国土交通省は2025年2月3日、大雪に対する緊急発表をおこないました。大雪のイメージ（画像：PIXTA）。これによると2月4日（火）から、日本付近へ「この冬一番の強い寒気」が流れ込み、強い冬型の気圧配置になるとしています。【写真】出たー！これが「ノーマルタイヤで立ち往生」した迷惑車両たちですこの影響で、北日本から西日本にかけての地域では、日本海側を中心に山地・平地共に大雪と