左から多田萌加、鈴井貴之、蔦谷好位置、谷絹茉優（Chevon） 北海道道「ヒットメーカー蔦谷好位置 故郷・北海道とともに」を２月７日（NHK札幌放送局 午後7時30分〜）に放送（全道放送）。札幌出身・蔦谷好位置の楽曲制作のウラ側に迫る。さらに札幌を拠点に活動するバンドChevon（シェボン）のボーカル谷絹茉優（やぎぬまゆう）と、一夜限りのスペシャルステージも披露する。稲葉浩志、ゆず、米津玄師、Official