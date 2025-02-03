令和６年度の静岡県高校ラグビー優秀選手２０人がこのほど発表され、２日の県新人戦決勝前に、草薙球技場で表彰式が行われた。昨夏、国スポ県選抜や東海高校選抜のメンバーに選ばれた女子の２選手も出席。浜松工の貝原磨明（まあ、３年）と東海大静岡翔洋の鈴木那依姫（ないき、３年）は記念のジャージーと賞状を贈られて笑顔を見せた。貝原は幼稚園時に浜名湖ラグビースクール（ＲＳ）で競技を始めた。北浜東部中では柔道に