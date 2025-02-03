タレントの渡辺満里奈が26日、オフィシャルブログを更新。26日に行われた「〈世田谷区民会館オープニングイベント〉Discovery Setagaya SoundsSetagaya Super Band ―NIAGARA SUNDAY―」にゲスト出演したことや、作編曲家・井上鑑（71）らバンドメンバーとの豪華ショットを公開した。同ライブは、2024年9月にリニューアルした世田谷区民会館のオープニングイベントのひとつ。井上の盟友たちによる“Setagaya Super Band”と豪華